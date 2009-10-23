«РБ Лейпциг» – «Зенит»: обе команды забьют? Экспресс с матчем ЛЧ может принести до 50 000 рублей

Уже сегодня в 19:55 «Зенит» сыграет против «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Эксперты ФОНБЕТ подобрали оптимальные прогнозы.

Победа «Зенита» с форой (0) – 3,65



Команда Семака находится в отличной форме: выиграли 5 из 6 последних матчей, а лидер «Зенита» Артем Дзюба сделал хет-трик в последней игре. «РБ Лейпциг», в свою очередь, не выигрывал в четырех последних матчах.

Обе забьют – 1,63

Ставка сыграла в трех последних матчах «Зенита». Отметим, что «РБ Лейпциг» также часто обменивается голами с соперниками в Лиге чемпионов: событие проходило 5 раз в 6 последних матчах немецкой команды в еврокубке.

Участвуй в Гонке чемпионов от ФОНБЕТ: собери экспресс, в котором будет матч Лиги чемпионов – получи шанс выиграть 50 000 рублей!