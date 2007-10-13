Кипр – Россия: команда Черчесова оформит досрочный выход на Евро-2020? Ставка на матч может принести до 10 000 бонусов

Сборная России выиграла 6 матчей подряд в отборе Евро-2020. Если команда Черчесова не проиграет Кипру, то досрочно выйдет в финальную стадию турнира. Эксперты ФОНБЕТ подобрали оптимальные прогнозы.

Индивидуальный тотал России больше 2 – 2.35

Россия эффективно провела последний матч против Шотландии, забив 4 мяча. В отличной форме находится Артем Дзюба – он отличился дважды. Поставить на инд. тотал России больше 2 можно по выгодному коэффициенту 2.35.

Кипр забьет (нет) – 1.95

Оборона сборной играет надежно в квалификационном турнире: пропустили лишь в одном матче из последних пяти. Игра России на ноль – отличный шанс увеличить банк почти в два раза.

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