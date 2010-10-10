Россия снова обыграет Шотландию в отборе Евро-2020? Поставьте на матч – получите до 10 000 рублей

Сегодня сборная России сыграет против Шотландии в 7-м туре квалификации Евро-2020. Команда Черчесова выиграет 6-й матч подряд? Эксперты «Фонбет» подобрали оптимальные прогнозы на матч.

Россия победит – 1.50

Россия выиграла 5 матчей подряд в отборе Евро-2020. Шотландия, в свою очередь, проиграла 3 последних встречи. Отметим, шотландцы проиграли России в очной встрече на своем поле (1:2).

Обе забьют – 2.25

Шотландия занимает 5-е место в группе I, но еще сохраняет шансы на выход. Поэтому гости должны сыграть в атаку. Ставка «обе забьют» сыграла в первой очной встрече команд – повторение события оценивается коэффициентом 2.25.

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