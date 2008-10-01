«Локомотив» продлит голевую серию в ЛЧ? Поставьте на матч с «Атлетико» – получите до 10 000 рублей

Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Эксперты подобрали оптимальные прогнозы на матч.

«Локомотив» забьет – 1.80

Команда Юрия Семина эффективно играет в атаке в этом сезоне: забивали минимум 1 гол в 13 из 14 официальных матчей. Отметим, «Локо» дважды играл с «Атлетико» на своем стадионе – команда отличилась оба раза.

Тотал больше 2 – 1.58

Также, матчи этих команд в Лиге чемпионов получаются результативными: оба клуба пробили тотал больше 2 в играх 1-го тура группового этапа ЛЧ.

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