«Локомотив» и «Зенит» снова сыграют результативно? Поставьте на матч – получите бонус до 10 000 рублей

Сегодня в 19:00 «Локомотив» сыграет в главном матче 11-го тура РПЛ против «Зенита». Эксперты подобрали оптимальные прогнозы на матч.

Обе забьют – 1.80

Последние очные встречи клубов получаются результативными, а отличаются в них обе команды. Ставка «обе забьют» играла в четырех последних матчах клубов.

«Зенит» забьет 1-й гол в матче – 1.90

Нападение «Зенита» играет эффективно: команда открывала счет в трех последних матчах РПЛ. Также, в двух последних личных встречах против «Локомотива» в РПЛ «Зенит» забивал 1-й гол в матче.

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