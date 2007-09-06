Верите в победу России над Шотландией? Поставьте на матч и получите бонус до 10 000 рублей

Сегодня в 21:45 сборная России сыграет против сборной Шотландии в 5-м туре квалификационного турнира Евро-2020. Эксперты подобрали оптимальные прогнозы на матч.

Победа сборной России с форой (0) – 1.85

Россия идет на втором месте в группе I, набрав 9 очков. Команда Черчесова одержала три победы подряд в квалификации. Вариант с победой России с форой (0) за 1.85 – это выгодно.



Шотландия забьет (нет) – 2.60



Оборона сборной России играет надежно: команда не пропустила в трех из четырех встреч отборочного турнира. Шотландия, в свою очередь, не сумела отличиться в двух матчах квалификации из четырех.

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