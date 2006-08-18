«Спартак» – ЦСКА: дерби получится результативным? Угадайте исход – получите 500 рублей

Главный матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА состоится уже завтра. Кононов против Гончаренко: кто победит? Эксперты подобрали выгодные ставки на матч.

Тотал больше 2 – 1.63

Московское дерби получается особенно ярким на «Открытие Арене». Последние матчи между соперниками проходят результативно: в 3 из 4-х матчах на поле «Спартака» играла ставка тотал больше 2.

Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 1 – 1.95

Несмотря на высокую результативность дерби, в последних матчах между клубами ЦСКА с трудом взламывает оборону соперника: не забивали больше одного гола в 5 из 7 последних личных встреч в РПЛ.

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