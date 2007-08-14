«Ливерпуль» – «Челси»: Клопп обыграет Лэмпарда? Угадайте исход – выиграйте 500 рублей!

Сегодня за Суперкубок УЕФА сыграют «Ливерпуль» и «Челси». Клопп против Лэмпарда: кто победит? Эксперты подобрали выгодные ставки на матч.

Победа «Ливерпуля» – 1.60

Команда Клоппа в отличной форме на старте сезона: выиграли в 1-м туре АПЛ 4:1. Отметим, «Ливерпуль» играл в пяти матчах за Суперкубок и выигрывал трофей 3 раза.

Обе забьют – 1.70

Последние матчи за Суперкубок получаются результативными и в них отличаются обе команды: в 6 из 7 последних матчах за трофей голами обменивались обе команды.

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