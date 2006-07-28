ЦСКА – «Локомотив»: московское дерби получится результативным?

Сегодня в главном матче третьего тура РПЛ встретятся ЦСКА и «Локомотив». Кто выиграет в московском дерби: Гончаренко или Семин? Эксперты подобрали выгодные ставки на матч.
Обе забьют – да (1.75)
Последние матчи команд в РПЛ получаются результативными и в них отличаются обе команды: в трех из четырех последних встречах сыграла ставка «обе забьют – да».
Обе забьют + тотал больше 2.5 (2.30)
Отметим, в двух из трех последних матчах на стадионе ЦСКА команды забивали больше 2.5 мячей. Поставить на ОЗ + тотал больше 2.5 можно по выгодному коэффициенту 2.30.
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