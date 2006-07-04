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Марсело попросил «Реал» о трансфере. Бразильцем интересуются клубы АПЛ, Серии А и Китая

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Марсело Футбол

Защитник «Реала» Марсело может покинуть команду летом.  

По информации Sport.es, 31-летний футболист обратился к клубу с просьбой выставить его на трансфер. Главный тренер Зинедин Зидан дал свое согласие на уход бразильца.

К футболисту проявляют интерес команды АПЛ, Серии А и чемпионата Китая. Переход может состояться в ближайшие недели.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В прошедшем сезоне Ла Лиги он провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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