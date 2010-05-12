🔍🔎 Sports.ru ищет авторов футбольных новостей ⚽⚽⚽

Всем привет! Нам требуются авторы новостей для футбольного раздела.

Если вы проводите много времени на Sports.ru, читаете, интересуетесь новостями, то теперь вам, вполне возможно, будут за это платить.

Базовые требования к кандидатам:

1) знание английского языка на уровне, необходимом для понимания текстов и интервью футбольной тематики и их перевода на русский;

2) стабильный доступ в интернет;

3) готовность выполнять рекомендации редакторов.

Если вам интересна работа с новостями, пишите на адрес tarasov@sports.ru. В теме указывайте «Автор футбольных новостей».

Желательно представить основную информацию о себе: возраст, регион проживания, ссылку на свой профиль на Sports.ru (если такой есть, но это не обязательно), что-то еще по вкусу.

Также нужно выполнить первое тестовое задание: прислать свой перевод этого текста Telegraph с высказываниями Оле-Гуннара Сульшера. Перевод может быть представлен как в теле письма, так и в прикрепленном документе, это не принципиально. Речь пока идет именно о переводе текста в полном виде, а не о его переработке в новостной формат.

Нам интересны сотрудники из любых регионов. Если вы живете в азиатской части России или в другой стране, это не повод не писать.