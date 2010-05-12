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    🔍🔎 Sports.ru ищет авторов футбольных новостей ⚽⚽⚽

    Теги Sports.ru Футбол

    Всем привет! Нам требуются авторы новостей для футбольного раздела.

    Если вы проводите много времени на Sports.ru, читаете, интересуетесь новостями, то теперь вам, вполне возможно, будут за это платить.

    Базовые требования к кандидатам:

    1) знание английского языка на уровне, необходимом для понимания текстов и интервью футбольной тематики и их перевода на русский;

    2) стабильный доступ в интернет;

    3) готовность выполнять рекомендации редакторов.

    Если вам интересна работа с новостями, пишите на адрес tarasov@sports.ru. В теме указывайте «Автор футбольных новостей».

    Желательно представить основную информацию о себе: возраст, регион проживания, ссылку на свой профиль на Sports.ru (если такой есть, но это не обязательно), что-то еще по вкусу.

    Также нужно выполнить первое тестовое задание: прислать свой перевод этого текста Telegraph с высказываниями Оле-Гуннара Сульшера. Перевод может быть представлен как в теле письма, так и в прикрепленном документе, это не принципиально. Речь пока идет именно о переводе текста в полном виде, а не о его переработке в новостной формат.

    Нам интересны сотрудники из любых регионов. Если вы живете в азиатской части России или в другой стране, это не повод не писать.

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