Sports.ru открывает вакансию младшего контент-менеджера

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com + Betting Insider) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

В ваши задачи будет входить:

— Контент-маркетинг;

— Ведение соцсетей;

– Создание вирального контента, в том числе, на английском языке;

– Комьюнити-менеджмент.

Наш идеальный кандидат:

— Проактивен, грамотен, умеет создавать резонансный контент и жечь в соцсетях;

— Погружен в тематику спорта;

— Готов работать в режиме многозадачности и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;

— Знает английский на уровне, достаточным для создания контента о футболе;

— Имеет базовые навыки Photoshop, релевантный опыт ведения соцсетей – плюс кандидату.

Для вас:

– Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста;

– Индивидуальный график работы (для лучших);

– Уютный офис в Замоскворечье.

Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Младший контент-менеджер».