Sports.ru открывает вакансию младшего контент-менеджера

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com + Betting Insider) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.
В ваши задачи будет входить:
— Контент-маркетинг;
— Ведение соцсетей;
– Создание вирального контента, в том числе, на английском языке;
– Комьюнити-менеджмент.
Наш идеальный кандидат:
— Проактивен, грамотен, умеет создавать резонансный контент и жечь в соцсетях;
— Погружен в тематику спорта;
— Готов работать в режиме многозадачности и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;
— Знает английский на уровне, достаточным для создания контента о футболе;
— Имеет базовые навыки Photoshop, релевантный опыт ведения соцсетей – плюс кандидату.
Для вас:
– Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста;
– Индивидуальный график работы (для лучших);
– Уютный офис в Замоскворечье.
Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Младший контент-менеджер».