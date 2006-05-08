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    Sports.ru открывает вакансию младшего контент-менеджера

    Теги ЦСКА Бавария ПСЖ Челси Лига чемпионов Сборная России по футболу Арсенал КХЛ Футбол

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com + Betting Insider) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших медиа составляет уже 15 миллионов человек и постоянно растет.

    В ваши задачи будет входить:

    — Контент-маркетинг;

    — Ведение соцсетей;

    – Создание вирального контента, в том числе, на английском языке;

    – Комьюнити-менеджмент.

    Наш идеальный кандидат:

    — Проактивен, грамотен, умеет создавать резонансный контент и жечь в соцсетях;

    — Погружен в тематику спорта;

    — Готов работать в режиме многозадачности и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны;

    — Знает английский на уровне, достаточным для создания контента о футболе;

    — Имеет базовые навыки Photoshop, релевантный опыт ведения соцсетей – плюс кандидату.

    Для вас:

    – Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста;

    – Индивидуальный график работы (для лучших);

    – Уютный офис в Замоскворечье.

    Ваши резюме и сопроводительные письма присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Младший контент-менеджер».

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