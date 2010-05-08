«Аякс» – «Тоттенхэм»: голландцы сыграют в финале ЛЧ, по версии букмекеров

Сегодня в ответном матче ½ Лиги чемпионов «Аякс» примет «Тоттенхэм». Первая встреча между соперниками закончилась со счетом 1:0 в пользу голландского клуба. Сможет ли «Аякс» выйти в финал ЛЧ впервые с 1996 года?

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Голландцы находятся в отличной форме: выиграли 6 из 7 последних домашних матчей. «Тоттенхэм», напротив, проиграл три последних игры, не забив ни одного мяча.

Эксперты считают «Аякс» фаворитом встречи. Чистая победа оценивается коэффициентом 2.18. На победу «Тоттенхэма» можно поставить по коэффициенту 3.15.