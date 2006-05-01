«Барселона» – «Ливерпуль»: каталонцы ни разу не обыгрывали команду Клоппа на «Камп Ноу» в ЛЧ

Сегодня в матче ½ Лиги чемпионов на «Камп Ноу» встретятся «Барселона» и «Ливерпуль». Каталонцы впервые за три последних сезона сыграют на этой стадии, а английский клуб может выйти в финал ЛЧ второй год подряд. Кто победит? Спрогнозируйте исход матча – получите 500 рублей бесплатно!

Отметим, что статистика против «Барселоны»: каталонцы ни разу не обыгрывали «Ливерпуль» на «Камп Ноу» в ЛЧ. Команда Клоппа, в свою очередь, находится в отличной форме: пять побед подряд на выезде, две из них – в Лиге чемпионов.

Ключевым противостоянием встречи станет игра Месси против ван Дейка, получившего звание игрока года в АПЛ. Напомним, голландца ни разу не обыграли на дриблинге в этом сезоне Лиги чемпионов.

Месси сможет принести победу «Барселоне» или его остановит ван Дейк?