49 минут назад В FIFA 19 началось голосование за команду года. Выберут 11 игроков из 55 Теги Бавария ПСЖ Блез Матюиди Интер Рома Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Фернандиньо Ювентус Джорджо Кьеллини Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси Серхио Рамос Давид Сильва Серхио Агуэро лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Наполи Тоттенхэм Марсело Гарет Бэйл Иван Ракитич Лука Модрич Марио Манджукич Луис Суарес Диего Годин Тони Кроос Давид Де Хеа Неймар Уго Льорис Ян Вертонген Деян Ловрен Матс Хуммельс Эден Азар Иван Перишич Серджи Бускетс Тиаго Силва Роберт Левандовски Жорди Альба Марко Ройс Кайл Уокер Поль Погба Костас Манолас Киран Триппьер Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Шиме Врсалько Ян Облак Иско Рафаэль Варан Тибо Куртуа Виргил ван Дейк Самюэль Умтити Харри Кейн Каземиро Пауло Дибала Даниэль Карвахаль Садьо Мане Мохамед Салах Калиду Кулибали Люка Эрнандес Нголо Канте Йозуа Киммих Килиан Мбаппе Алиссон Футбол Реклама 18+
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