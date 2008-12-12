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    ЦСКА разгромил мадридский «Реал»! Скачайте клубное приложение «армейцев» прямо сейчас

    Теги ЦСКА Лига чемпионов мобильные приложения натив Футбол

    В рамках последнего тура Лиги чемпионов ЦСКА в гостях обыграл действующего победителя турнира — мадридский «Реал», второй раз в сезоне. 

    Все детали исторической победы, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы найдете в клубном приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.

    УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» на iPHONE/iPAD

    Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей ЛЧ, РПЛ и Кубка России.

    – Видео голов ЦСКА во всех турнирах.

    –  Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

    – Свежие новости о команде.

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

    – Календарь и турнирные таблицы, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.

    – Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.

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    УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» на iPHONE/iPAD

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