ЦСКА разгромил мадридский «Реал»! Скачайте клубное приложение «армейцев» прямо сейчас

В рамках последнего тура Лиги чемпионов ЦСКА в гостях обыграл действующего победителя турнира — мадридский «Реал», второй раз в сезоне.

Все детали исторической победы, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы найдете в клубном приложении «ЦСКА+» для мобильных устройств.

УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» на iPHONE/iPAD

Также с приложением «ЦСКА+» вы получаете:

– Текстовые онлайн-трансляции матчей ЛЧ, РПЛ и Кубка России.

– Видео голов ЦСКА во всех турнирах.

– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов.

– Свежие новости о команде.

– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров.

– Календарь и турнирные таблицы, полная статистика всех матчей в режиме реального времени.

– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках ЦСКА.

– Широкие возможности для общения с другими красно-синими в комментариях и статусах.

УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» НА ANDROID

УСТАНОВИТЬ «ЦСКА+» на iPHONE/iPAD