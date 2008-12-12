ЦСКА разгромил мадридский «Реал»! Скачайте клубное приложение «армейцев» прямо сейчас

В рамках последнего тура Лиги чемпионов ЦСКА в гостях обыграл действующего победителя турнира — мадридский «Реал», второй раз в сезоне.
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