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    Бразилия – Камерун – 1:0. Видеотрансляция на Sports.ru

    Теги Сборная Бразилии по футболу сборная Камеруна товарищеские матчи (сборные) Футбол

    Сборная Бразилии играет с Камеруном в товарищеском матче в Англии (0:0, первый тайм).

    На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча.

    Бразилия – Камерун 1:0 (перерыв)
    Дата проведения
    20 ноября, 22.30, «Стэдиум МК»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 45 Ришарлисон.
    БразилияЭдерсон, Маркиньос, Алекс Сандро, Данило, Пабло, Аллан, Артур, Паулиньо, Виллиан, Неймар (Ришарлисон, 8), Фирмино.
    КамерунОнана, Кана-Бийик, Банана, Бонг, Манджек, Фюш, Сутчин-Джум, Кунде, Шупо-Мотинг, Токо-Экамби, Баокен.
    Предупреждение:
    Манджек (19).

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