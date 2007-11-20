Бразилия – Камерун – 1:0. Видеотрансляция на Sports.ru

Сборная Бразилии играет с Камеруном в товарищеском матче в Англии (0:0, первый тайм).
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча.
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.30, «Стэдиум МК»
- Гол:
- 1:0 – 45 Ришарлисон.
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Бразилия –
Эдерсон, Маркиньос, Алекс Сандро, Данило, Пабло, Аллан, Артур, Паулиньо, Виллиан, Неймар (Ришарлисон, 8), Фирмино.
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Камерун –
Онана, Кана-Бийик, Банана, Бонг, Манджек, Фюш, Сутчин-Джум, Кунде, Шупо-Мотинг, Токо-Экамби, Баокен.
- Предупреждение:
- Манджек (19).