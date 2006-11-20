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    Швеция – Россия: лучшие ставки на матч – в дайджесте Betting Insider

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Златан Ибрагимович Сборная России по футболу Ставки на спорт Ставки на футбол натив Футбол

    Александр Шмурнов: «Черчесов все же поступит более или менее рационально, насытит оборону и опорную зону в попытке лишить шведов пространства». Прогноз эксперта за коэффициент 1.99.

    Руслан Нигматуллин – новый Черданцев? У эксперта не зашли 5 ставок из 5. Самое время ставить против? Прогноз Нигматуллина с коэффициентом 1.63.

    53% пользователей Betting Insider считают эту ставку за коэффициент 1.63 лучшей на сегодня. Согласны?

    Для того, чтобы занять 1-ое место в группе Лиги наций, команде Черчесова достаточно не проиграть шведам. Получится? Главный факт дня который поможет заработать на матче с коэффициентом 1.82.

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