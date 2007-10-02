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    «Одноклассники» запустили раздел со спортивными трансляциями

    Теги серия А Италия примера Испания телевидение UFC КХЛ интернет соцсети Футбол

    В «Одноклассниках» появился новый спортивный раздел, в котором собраны трансляции всех самых интересных событий, проходящих в данный момент в социальной сети.

    Уже сейчас в разделе доступны видеоканалы с матчами Ла Лиги, серии А, КХЛ, а также с соревнованиями по гандболу, волейболу, ралли, самбо и другим видам спорта. В дальнейшем в разделе «Спорт» появится еще больше интересных соревнований.

    В спортивном разделе пользователи могут удобно переключаться между разными соревнованиями и видами спорта: например, посмотреть бой UFC и переключиться на матч чемпионата Испании по футболу.

    Наблюдать за спортивными событиями можно с любых устройств: как в веб-версии соцсети, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.

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