«Одноклассники» запустили раздел со спортивными трансляциями

В «Одноклассниках» появился новый спортивный раздел, в котором собраны трансляции всех самых интересных событий, проходящих в данный момент в социальной сети.

Уже сейчас в разделе доступны видеоканалы с матчами Ла Лиги, серии А, , а также с соревнованиями по гандболу, волейболу, ралли, самбо и другим видам спорта. В дальнейшем в разделе «Спорт» появится еще больше интересных соревнований.

В спортивном разделе пользователи могут удобно переключаться между разными соревнованиями и видами спорта: например, посмотреть бой и переключиться на матч чемпионата Испании по футболу.

Наблюдать за спортивными событиями можно с любых устройств: как в веб-версии соцсети, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.