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    Sports.ru показывает в прямом эфире все матчи среды в Ла Лиге и Серии А

    Теги Рома Парма Аталанта Торино Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Наполи Футбол

    Sports.ru продолжает показывать все матчи чемпионатов Италии и Испании бесплатно и в хорошем качестве. Смотреть матчи у нас стало еще удобнее — теперь трансляции находятся прямо на страницах матчей.

    Сегодня, 26 сентября, мы транслируем следующие игры:

    Серия А, Италия 

    20:00 – «Удинезе» – «Лацио». Смотреть онлайн

    22:00 – «Наполи» – «Парма». Смотреть онлайн

    22:00 – «Рома» – «Фрозиноне». Смотреть онлайн

    22:00 – «Ювентус» – «Болонья». Смотреть онлайн

    22:00 – «Дженоа» – «Кьево». Смотреть онлайн

    22:00 – «Кальяри» – «Сампдория». Смотреть онлайн

    22:00 – «Аталанта» – «Торино». Смотреть онлайн

    Ла Лига, Испания 

    21:00 – «Леганес» – «Барселона». Смотреть онлайн

    21:00 – «Атлетик» – «Вильярреал». Смотреть онлайн

    23:00 – «Севилья» – «Реал Мадрид». Смотреть онлайн

    Трансляции всех матчей доступны к просмотру только для пользователей из РФ.

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    Приятного просмотра!

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