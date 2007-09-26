Sports.ru показывает в прямом эфире все матчи среды в Ла Лиге и Серии А

Sports.ru продолжает показывать все матчи чемпионатов Италии и Испании бесплатно и в хорошем качестве. Смотреть матчи у нас стало еще удобнее — теперь трансляции находятся прямо на страницах матчей.
Сегодня, 26 сентября, мы транслируем следующие игры:
Серия А, Италия
20:00 – «Удинезе» – «Лацио». Смотреть онлайн
22:00 – «Наполи» – «Парма». Смотреть онлайн
22:00 – «Рома» – «Фрозиноне». Смотреть онлайн
22:00 – «Ювентус» – «Болонья». Смотреть онлайн
22:00 – «Дженоа» – «Кьево». Смотреть онлайн
22:00 – «Кальяри» – «Сампдория». Смотреть онлайн
22:00 – «Аталанта» – «Торино». Смотреть онлайн
Ла Лига, Испания
21:00 – «Леганес» – «Барселона». Смотреть онлайн
21:00 – «Атлетик» – «Вильярреал». Смотреть онлайн
23:00 – «Севилья» – «Реал Мадрид». Смотреть онлайн
Трансляции всех матчей доступны к просмотру только для пользователей из РФ.
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Приятного просмотра!
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