Sports.ru показывает в прямом эфире все матчи вторника в Ла Лиге и Серии А

Sports.ru продолжает показывать все матчи чемпионатов Италии и Испании бесплатно и в хорошем качестве. Смотреть матчи у нас стало еще удобнее — теперь трансляции находятся прямо на страницах матчей.
Сегодня, 25 сентября, мы транслируем следующие игры:
Серия А, Италия
22:00 – «Интер» – «Фиорентина». Смотреть онлайн
Ла Лига, Испания
22:00 – «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано». Смотреть онлайн
23:00 – «Атлетико» – «Уэска». Смотреть онлайн
Трансляции всех матчей доступны к просмотру только для пользователей из РФ.
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Приятного просмотра!
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