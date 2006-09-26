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    Sports.ru показывает в прямом эфире все матчи вторника в Ла Лиге и Серии А

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    Sports.ru продолжает показывать все матчи чемпионатов Италии и Испании бесплатно и в хорошем качестве. Смотреть матчи у нас стало еще удобнее — теперь трансляции находятся прямо на страницах матчей.

    Сегодня, 25 сентября, мы транслируем следующие игры:

    Серия А, Италия 

    22:00 – «Интер» – «Фиорентина». Смотреть онлайн

    Ла Лига, Испания 

    22:00 – «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано». Смотреть онлайн

    23:00 – «Атлетико» – «Уэска». Смотреть онлайн

    Трансляции всех матчей доступны к просмотру только для пользователей из РФ.

    Скачайте приложение Sports.ru для iOS и Android по этой ссылке, чтобы получать уведомления о начале видеотрансляций.

    Приятного просмотра!

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