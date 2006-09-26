Sports.ru показывает в прямом эфире все матчи вторника в Ла Лиге и Серии А

Sports.ru продолжает показывать все матчи чемпионатов Италии и Испании бесплатно и в хорошем качестве. Смотреть матчи у нас стало еще удобнее — теперь трансляции находятся прямо на страницах матчей.

Сегодня, 25 сентября, мы транслируем следующие игры:

Серия А, Италия

22:00 – «Интер» – «Фиорентина». Смотреть онлайн

Ла Лига, Испания

22:00 – «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано». Смотреть онлайн

23:00 – «Атлетико» – «Уэска». Смотреть онлайн

Трансляции всех матчей доступны к просмотру только для пользователей из РФ.

Скачайте приложение Sports.ru для iOS и Android по этой ссылке, чтобы получать уведомления о начале видеотрансляций.

Приятного просмотра!