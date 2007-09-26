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    Приложение Betting Insider на iOS и Android обновилось: чаты, блоги и улучшенная статистика

    Теги Ставки на спорт Ставки на футбол натив Футбол

    Betting Insider — новая социальная сеть для любителей ставок от Sports.ru.

    С помощью Betting Insider вы сможете получать множество идей по ставкам, проверять собственные стратегии без риска, наблюдать за честным рейтингом лучших капперов и получать призы за успешные прогнозы.

    И это не все: вот 5 причин, почему Betting Insider поможет вам ставить с умом.

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    Приложение для Android получило обновление. Теперь в Betting Insider доступен раздел блогов: в нем наши авторы анализируют матчи, собирают главные новости из мира ставок и предлагают экспрессы.

    Помимо этого, в статистике каждого матча появился виджет с 5 самыми популярными ставками. Теперь вы будете знать, на какие исходы ставят больше всего. 

    Наконец, для каждого матча появились отдельные чаты: обсуждать лайв-ставки удобнее всего именно здесь. И, как и в любой версии, мы улучшили стабильность приложения, исправив несколько мелких багов.

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