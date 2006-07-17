EA Sports второй раз подряд правильно предсказала победителя ЧМ

В мае EA Sports провела симуляцию турнирной сетки ЧМ-2018, в которой победителем первенства стала Франция.

Этот прогноз оказался верным, 15 июля в финале французы обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2 и стали двукратными чемпионами мира. Это второе точное предсказание от FIFA – в 2014 году симулятор предрек победу сборной Германии.

Также EA Sports привела статистику обновления «Чемпионат мира» для FIFA 18: всего было проведено 406 млн матчей, в которых забили миллиард голов; самыми популярными командами стали Бразилия (170 млн игр), Франция (153 млн), Аргентина (81 млн), Бельгия (80 млн) и Португалия (80 млн).

Сборная России вышла из группы в симуляции ЧМ в FIFA 18. Франция – чемпион

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