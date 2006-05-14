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    Torres выиграл Кубок России по FIFA 18, киберфутболист «Локомотива» – второй

    Теги FIFA Футбол

    12 и 13 мая в Yota Arena в Москве прходил финальный этап Кубка России по интерактивному футболу.

    Турнир и 500 тысяч рублей выиграл Михаил «Torres» Запорожец, представляющий киберспортивную организацию Vega Squadron. На втором месте (300 тысяч рублей) Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, представляющий «Локомотив» и Loko eSports. Третье место (200 тысяч рублей) занял киберфутболист «Урала» Владислав «Xabik7» Хабибулин.

    Победитель турнира Torres представит страну в плей-офф EA SPORTS FIFA 18 Global Series.

    13 мая

    18:00 Xabik7 («Урал») 3:1 hantigr_4 («Анжи») / матч за 3-е место
    19:30 Ufenok77 («Локомотив») 2:3 Torres (Vega Squadron) / финал

    Полная сетка турнира

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