Константин Генич и Денис Казанский получат наказания за неверные прогнозы

БК «Winline» и Sports.ru подвели итоги первого раунда противостояния комментаторов.

Напомним, что эксперты давали прогнозы на матчи Лиги чемпионов, а пользователи предлагали свои варианты наказаний для комментаторов, чьи советы окажутся неверными.

Нобель Арустамян одержал волевую победу над Денисом Казанским, предугадав победу «Ромы» в ответном матче против «Ливерпуля». Финальный счет 2.47 – 2.10 по сумме выигранных коэффициентов в пользу Нобеля.

Роман Гутцайт в упорной борьбе уделал Константина Генича, благодаря ставке на точное количество голов в матче «Реала» и «Баварии». Счет в этой паре 2.62 – 2.03.

Пользователи Sports.ru и подписчики Winline в социальных сетях оставили около 500 комментариев с различными вариантами наказания для комментаторов.

В итоге, Константин Генич отдаст свой долг в лучших традициях дворового футбола – получит 5 ударов по пятой точке от Романа Гутцайта, а Денис Казанский в костюме официанта будет предлагать шампанское прохожим на одной из автобусных остановок Москвы.

Гутцайт и Арустамян встретятся в финале, где будут давать свои прогнозы на матч «Ливерпуля» и «Реала».

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