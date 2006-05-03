Буффон снялся в рекламе обновления World of Tanks с итальянскими танками

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон стал лицом обновления 1.01 World of Tanks.

В обновлении 1.01 в игру были добавлены итальянская ветка танков, новая игровая механика, вернулась карта «Провинция», а также был изменен игровой баланс.

Игроки смогут назначить Джанлуиджи Буффона командиром танка и получать от него голосовые уведомления во время боя.

Wargaming выпустила 12 августа 2010. Игра принесла разработчику более 471 миллиона долларов дохода, активная аудитория игры составляет около 4,5 миллионов игроков по всему миру.

В World of Tanks вышло обновление 1.0