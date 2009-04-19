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    Букмекеры обновили коэффициенты на РФПЛ. «Локомотив» станет чемпионом, «Зенит» займет третье место

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Футбол

    Букмекерская компания Winline обновила коэффициенты на победителя российской Премьер-лиги.

    Если неделю назад шансы «Локомотива» оценивались коэффициентом 1.35, то теперь на красно-зеленых можно поставить за 1.10. После поражения от «Урала» коэффициент на «Спартак» вырос с 3.40 до 8.00.

    Вероятность чемпионства других клубов сильно не изменилась: на «Зенит» можно поставить за 27.00, на ЦСКА — за 34.00, на «Краснодар» — за 135.

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