Букмекеры обновили коэффициенты на РФПЛ. «Локомотив» станет чемпионом, «Зенит» займет третье место

Букмекерская компания Winline обновила коэффициенты на победителя российской Премьер-лиги.

Если неделю назад шансы «Локомотива» оценивались коэффициентом 1.35, то теперь на красно-зеленых можно поставить за 1.10. После поражения от «Урала» коэффициент на «Спартак» вырос с 3.40 до 8.00.

Вероятность чемпионства других клубов сильно не изменилась: на «Зенит» можно поставить за 27.00, на ЦСКА — за 34.00, на «Краснодар» — за 135.

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