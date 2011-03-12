Илья Геркус: «Существовал вариант сыграть с «Уралом» на новом стадионе в Екатеринбурге»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ситуации с местом проведения матча 22-го тура чемпионата России против «Урала».

«В последние дни было много разговоров о месте проведения выездного матча «Локомотива» с «Уралом». Существовал вариант сыграть в Екатеринбурге на новом стадионе, построенном к чемпионату мира. Однако к нашему матчу не успели подготовить все документы, разрешающие проведение игр.

За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали все возможное, чтобы матч прошел на десятитысячной «СКБ-Банк Арене», где мы с вами и встретимся в понедельник, а на новом стадионе будем рады сыграть уже в следующем сезоне.

Перенос в Тюмень был изначально наименее приемлемым вариантом из-за низкой температуры в Сибири и неудобства для всех болельщиков. Летим в Екатеринбург, где непосредственно перед матчем обязательно еще раз оценим готовность газона. Вот так поле выглядит сейчас», – написал Геркус на своей странице в Instagram.