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    Гонсало Игуаин: «Буффон заслуживает победы в Лиге чемпионов»

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон серия А Италия Гонсало Игуаин

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин высоко оценил игру голкипера Джанлуиджи Буффона.

    «Переломный момент в этом сезоне случился со мной после матча с «Удинезе». Мы выиграли 6:2, но я не забил. После матча Буффон подошел ко мне и сказал, что я воплотил в себе главные ценности команды ради победы.

    Его слова очень мне помогли. Даже несмотря на то, что я не забил, это меня тронуло. У меня хорошие отношения с Джиджи, я восхищался им еще до того, как стал футболистом, как он тренируется.

    Он сильно мне помог. Такой человек, как он, заслуживает победы в Лиге чемпионов», – сказал Игуаин.

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