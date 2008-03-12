Гонсало Игуаин: «Буффон заслуживает победы в Лиге чемпионов»

Нападающий Гонсало Игуаин высоко оценил игру голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Переломный момент в этом сезоне случился со мной после матча с . Мы выиграли 6:2, но я не забил. После матча Буффон подошел ко мне и сказал, что я воплотил в себе главные ценности команды ради победы.

Его слова очень мне помогли. Даже несмотря на то, что я не забил, это меня тронуло. У меня хорошие отношения с Джиджи, я восхищался им еще до того, как стал футболистом, как он тренируется.

Он сильно мне помог. Такой человек, как он, заслуживает победы в Лиге чемпионов», – сказал Игуаин.