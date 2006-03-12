«Крылья» обыграли «Тюмень» и догнали в таблице «Оренбург»

В матче 27-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги «Крылья Советов» на «Металлурге», собравшем 3639 зрителей, обыграли «Тюмень» – 2:0.

Первый гол самарцы забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Александр Соболев получил мяч в штрафной и сделал прострел. Мяч попал в ногу Савелию Козлову, отскочил в дальнюю штангу и покатился по линии ворот. Добил снаряд в сетку Азер Алиев – 1:0.

Второй мяч хозяева оформили за четыре минуты до финального свистка. Алан Чочиев получил мяч от Алиева на линии штрафной и нанес удар. Снаряд после рикошета зашел в ворота – 2:0.

Заканчивали матч «Крылья» с численным преимуществом. На 75-й минуте за фол на Сергее Корниленко вторую желтую карточку получил Савелий Козлов, выступавший за молодежный состав нашей команды в сезоне 2015/2016 (18 матчей и два забитых мяча).

Обыграв «Тюмень», команда Андрея Тихонова догнала в таблице «Оренбург».

Очередной матч в рамках Первенства ФНЛ «Крылья Советов» проведут 17 марта в Новосибирске против местной «Сибири». Начало встречи – в 14:00 по самарскому времени.