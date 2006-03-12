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    Мостовой: «Зенит» немного «повозили» в ЛЕ — у «Ростова» есть шанс не проиграть

    Теги Зенит Ростов РФПЛ Александр Мостовой

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на матч 22-го тура российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет на своём поле «Зенит». Встреча состоится завтра, 11 марта.

    Мостовой поставил на то, что встреча завершится со счётом 1:1. По его мнению, «Зенит» физически подустал после гостевого поражения от «РБ Лейпциг» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся 8 марта.

    «Ростов» играет дома, а «Зенит» после Лиги Европы физически подустал. Всё же их немного «повозили». В отличие от петербуржцев, «Ростов» планомерно готовился к игре, поэтому у него есть все шансы не проиграть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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