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    Игуаин о критике: «В одно ухо влетело – в другое вылетело»

    Теги Ювентус серия А Италия Гонсало Игуаин

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин после победы над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о критике в свой адрес.

    «Многие годы я не беспокоюсь по поводу того, что говорят. Разрушительная критика в одно ухо влетает – в другое вылетает. Тому, кто пытается хвалить, я прислушиваюсь, но особо не придаю внимания. У меня всегда был один принцип – работать в тишине. Я тренируюсь, я в команде – и ничего больше.

    Меня не волнует, что говорят. Я в Европе уже 10, даже 12 лет, и мне это неинтересно. Когда я забил на «Уэмбли», я отпраздновал свой гол как обычно. Я не пытался кому-то что-то доказать», – сказал Игуаин.

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