Игуаин о критике: «В одно ухо влетело – в другое вылетело»

Нападающий Гонсало Игуаин после победы над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением о критике в свой адрес.

«Многие годы я не беспокоюсь по поводу того, что говорят. Разрушительная критика в одно ухо влетает – в другое вылетает. Тому, кто пытается хвалить, я прислушиваюсь, но особо не придаю внимания. У меня всегда был один принцип – работать в тишине. Я тренируюсь, я в команде – и ничего больше.

Меня не волнует, что говорят. Я в Европе уже 10, даже 12 лет, и мне это неинтересно. Когда я забил на , я отпраздновал свой гол как обычно. Я не пытался кому-то что-то доказать», – сказал Игуаин.