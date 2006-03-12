Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Дзюба: очень рад, что удалось забить «Амкару», это поможет в дальнейшем

    Теги Амкар Артем Дзюба РФПЛ Арсенал Тула

    Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды над пермским «Амкаром» в матче 22-го тура РФПЛ. «Арсенал» выиграл со счётом 2:0, а Дзюба забил один из голов и сделал голевую передачу.

    «Самое главное, что смогли выиграть и набрать три очка. На данном этапе это важнее всего. Что касается голов, то очень рад, что удалось забить, это поможет в дальнейшем. Но мне даже больше понравился наш второй гол, который забил Сергей Ткачёв. Поверьте, выводить партнёров на завершающий удар и предоставлять им возможность отличиться мне нравится ничуть не меньше, чем забивать самому. С победой всех наших болельщиков!» – сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться