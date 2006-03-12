Дзюба: очень рад, что удалось забить «Амкару», это поможет в дальнейшем

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды над пермским «Амкаром» в матче 22-го тура РФПЛ. «Арсенал» выиграл со счётом 2:0, а Дзюба забил один из голов и сделал голевую передачу.

«Самое главное, что смогли выиграть и набрать три очка. На данном этапе это важнее всего. Что касается голов, то очень рад, что удалось забить, это поможет в дальнейшем. Но мне даже больше понравился наш второй гол, который забил Сергей Ткачёв. Поверьте, выводить партнёров на завершающий удар и предоставлять им возможность отличиться мне нравится ничуть не меньше, чем забивать самому. С победой всех наших болельщиков!» – сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».