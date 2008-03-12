Валерий Четверик: «У нас Кузяеву сказали «дохлый», а «Зенит» его за пятерочку взял»

Экс-главный тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик провел встречу с болельщиками челнинского клуба. Отвечая на вопросы болельщиков и журналистов, специалист рассказал о главных, по его мнению, проблемах челнинского футбола.

«Мы привлекали болельщиков только своей игрой. Не будет результата – люди на стадион не пойдут. Болельщик должен почувствовать, что команда убивается за победу. Челнинцы ведь раньше комплексами ходили на игры. Этого нужно добиваться и сейчас. Хочется, чтобы сюда приезжали ЦСКА, «Динамо». И шлепнуть их тут!

Очень обидно, когда три раза была возможность вернуться в Высшую лигу, но не пошли. Никогда не прощу это тем, кто в тот момент работал. Почему не пошли, когда в 2010 году четвертое место заняли в первой лиге? Две команды снялись. Мы должны были выйти в Премьер-лигу, а пошел «Краснодар». И где они сейчас? А выйди – и спонсоры подтянулись бы.

Жалко, что сейчас в клубы приходят левые футболисты. За него заплатили, значит, его надо ставить. А наш в это время сидит. Это неправильно.

Сколько играет сегодня ребят из Челнов: Козлов, Игнатьев, Бухаров, Калимуллин недавно закончил. Одемвингие где-то там бегает. Не так давно нашел меня на игре «Локомотива». Говорит: «Валерий Васильевич, давайте сделаем фотографию». Далеру Кузяеву в 17 лет сказали: «Не подходишь. Дохлый». А время прошло. Он из «Терека» за пятерочку в «Зенит» ушел», – сказал Четверик.