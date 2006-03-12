Федор Смолов: «С августа прошлого года я плотно играю в Counter-Strike»

Игрок «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как начал играть в Counter Strike.

«Я плотно подсел на CS, смотрю всякие демки. Я, на самом деле, долго не играл. Играл в 1.6. Потом, когда все перешли на Source и, впоследствии, на Global, то мне не понравилось. Я взбунтовался, сказал, что ‘’старая школа’’ только за 1.6, и перестал играть.

Потом ребята в команде начали играть в Source. Я услышал краем уха, что они между собой играют, и говорю ‘’ну что, чайники, подраскатать что ли вас?’‘. Ну и все. Так мы начали в Source, а потом я сказал: ‘’Давайте попробуем в GO. Как бы все играют сейчас. Хотя бы понять, что это’‘. Там совершенно другая стрельба, но сейчас я подсел, мне нравится. Где-то с августа прошлого года я играю плотно», – сказал Федор.

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