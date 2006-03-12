Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Федор Смолов: «С августа прошлого года я плотно играю в Counter-Strike»

    Теги Федор Смолов

    Игрок «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как начал играть в Counter Strike.

    «Я плотно подсел на CS, смотрю всякие демки. Я, на самом деле, долго не играл. Играл в 1.6. Потом, когда все перешли на Source и, впоследствии, на Global, то мне не понравилось. Я взбунтовался, сказал, что ‘’старая школа’’ только за 1.6, и перестал играть.

    Потом ребята в команде начали играть в Source. Я услышал краем уха, что они между собой играют, и говорю ‘’ну что, чайники, подраскатать что ли вас?’‘. Ну и все. Так мы начали в Source, а потом я сказал: ‘’Давайте попробуем в GO. Как бы все играют сейчас. Хотя бы понять, что это’‘. Там совершенно другая стрельба, но сейчас я подсел, мне нравится. Где-то с августа прошлого года я играю плотно», – сказал Федор.

    Больше новостей и материалов про Counter-Strike

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться