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    baltika

    У «Зенита» самые большие шансы на выход в 1/4 Лиги Европы среди российских клубов

    «Локомотиву» будет сложнее всего.

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Лион премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико лига 1 Франция серия А Италия примера Испания РБ Лейпциг Winline

    Российские клубы продолжают свой путь по Лиге Европы. Без потерь не обошлось, но «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» представят Россию в 1/8 турнира. «Локо» встречался с «Атлетико» лишь раз, это было в далеком 2007 году в кубке УЕФА, когда была довольно странная система турнира и команды в группе играли лишь раз между собой. Тогда матч на «РЖД-Арене» завершился 3:3.

    Ну, а ЦСКА и «Зенит» получили совершенно новых для себя соперников в лице «Лиона» и «Лейпцига» соответственно.
    Ни один из наших клубов не является фаворитом в своей паре на выход с четвертьфинал ЛЕ.

    Winline оценил шансы «Зенита» на 1/4 коэффициентом 2.25, ЦСКА – 2.85, а «Локомотиву» будет, конечно же, сложнее всего – 6.50 на проход.

    Оттого приятнее будет, если наши клубы смогут доказать обратное и пройти дальше. Рискуйте и ставьте на наших. Ведь где риск, там шанс.

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