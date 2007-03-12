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    «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Антони Марсьялем

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Арсенал Тоттенхэм Антони Марсьяль

    «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Антони Марсьялем по поводу продления контракта.

    Марсьяль перебрался на «Олд Траффорд» из «Монако» в 2015 году, подписав четырёхлетний контракт, так же добавив возможность автоматического продления ещё на сезон.

    По сообщениям источников, в марте начались обсуждения нового контракта, и, хотя никаких прорывов не было сделано, источники заявили, что клуб уверен в достижении соглашения с французом.

    «Арсенал» и «Тоттенхэм» некоторое время назад проявляли активный интерес к игроку, но Жозе Моуринью не хочет отпускать француза

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