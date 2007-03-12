«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Антони Марсьялем

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Антони Марсьялем по поводу продления контракта.

Марсьяль перебрался на «Олд Траффорд» из «Монако» в 2015 году, подписав четырёхлетний контракт, так же добавив возможность автоматического продления ещё на сезон.

По сообщениям источников, в марте начались обсуждения нового контракта, и, хотя никаких прорывов не было сделано, источники заявили, что клуб уверен в достижении соглашения с французом.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» некоторое время назад проявляли активный интерес к игроку, но Жозе Моуринью не хочет отпускать француза