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    С.Прядкин о протесте «Зенита»: «Надо больше думать о футболе. Решать свои проблемы на поле»

    Теги Зенит Сергей Прядкин

    Президент Рфпл С.Прядкин пояснил, что изучает протест «Зенита» на матч с «Амкаром»:

    – «Зенит» в понедельник подал протест на результат матча против «Амкара». Пермякам могут засчитать техническое поражение?

    – Я самого протеста пока не видел. Копия на моем столе уже лежит, буду изучать, обсуждать со специалистами… Решение – за КДК. Но, соблюдая корпоративную этику, скажу, что это все эмоции. «Зенит» ведет борьбу за Лигу чемпионов. Разумеется, домашнее поражение от «Амкара» в планы команды не входило… Кстати, в клубе грамотные юристы, если уж подали протест, значит, там есть какие-то зацепки. И все же, надо больше о футболе думать. Чтобы решать свои проблемы на поле.

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