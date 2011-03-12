С.Прядкин о протесте «Зенита»: «Надо больше думать о футболе. Решать свои проблемы на поле»

Президент Рфпл С.Прядкин пояснил, что изучает протест «Зенита» на матч с «Амкаром»:

– «Зенит» в понедельник подал протест на результат матча против «Амкара». Пермякам могут засчитать техническое поражение?

– Я самого протеста пока не видел. Копия на моем столе уже лежит, буду изучать, обсуждать со специалистами… Решение – за КДК. Но, соблюдая корпоративную этику, скажу, что это все эмоции. «Зенит» ведет борьбу за Лигу чемпионов. Разумеется, домашнее поражение от «Амкара» в планы команды не входило… Кстати, в клубе грамотные юристы, если уж подали протест, значит, там есть какие-то зацепки. И все же, надо больше о футболе думать. Чтобы решать свои проблемы на поле.