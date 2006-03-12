Массимилиано Аллегри: «Нет причин не использовать Игуаина и Дибалу одновременно»

Главный тренер «Ювентуса» ответил на вопросы журналистов перед ответной встречей 1/8 Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

«Я не знаю как «шпоры» будут играть завтра. Мы собираемся сыграть более технично чем в первом матче, особенно во втором тайме. Это будет матч сродни финалу, потому что нам нужен результат иначе мы прекратим борьбу за трофей.»

«Мы не сможем играть так же как и против «Баварии» 2 года назад, поскольку сейчас у нас другой состав и ставка в предстоящем матче будет на владение мячом и реализацию своих моментов.»

«Я не вижу причин, которые могут помешать Игуаину и Дибале сыграть завтра вместе. Игуаин тренируется с командой уже 2 дня, а Дибала полностью восстановился и провел хороший матч с «Лацио»