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    Массимилиано Аллегри: «Нет причин не использовать Игуаина и Дибалу одновременно»

    Теги Ювентус Лига чемпионов Тоттенхэм Гонсало Игуаин Массимилиано Аллегри Пауло Дибала

    Главный тренер «Ювентуса» ответил на вопросы журналистов перед ответной встречей 1/8 Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    «Я не знаю как «шпоры» будут играть завтра. Мы собираемся сыграть более технично чем в первом матче, особенно во втором тайме. Это будет матч сродни финалу, потому что нам нужен результат иначе мы прекратим борьбу за трофей.»

    «Мы не сможем играть так же как и против «Баварии» 2 года назад, поскольку сейчас у нас другой состав и ставка в предстоящем матче будет на владение мячом и реализацию своих моментов.»

    «Я не вижу причин, которые могут помешать Игуаину и Дибале сыграть завтра вместе. Игуаин тренируется с командой уже 2 дня, а Дибала полностью восстановился и провел хороший матч с «Лацио»

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