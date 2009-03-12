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    Вячеслав Подберезкин: «Смолов – самый жесткий в CS:GO из российских футболистов»

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    Полузащитник ФК «Рубин» Вячеслав Подберезкин рассказал, что уже давно играет в доту, оценил прогресс Virtus.pro и назвал лучших игроков в CS:GO среди российских футболистов.

    Как давно и с кем играет

    «Я еще играл в первую доту, так что уже лет 8-9 в деле. Не могу сказать, что часто играю, но можем зарубиться, когда компания собирается, После тренировок – на часик, на два. Не обязательно пять друзей, но лучше, чтобы знакомые в команде были. Один без друзей почти никогда не играю».

    Какой рейтинг, на каких позициях играет

    «3800-3900. Раньше всегда на керри играл, заморачивался, старался. Сейчас редко играю на керри, в основном на саппорте. Обычно происходит так, что играем в паре с другом и идем на линию. Он на керри, я на саппорте. Ну или могу вообще на хардлейн пойти. В общем, я достаточно универсален в доте».

    4 тысячи часов в доте

    «Это цифры из прошлого – в последние два года не так часто играю. Не знаю, может, времени стало меньше или друзья стали меньше играть. Теперь больше смотрю, чем играю. Сейчас, например, Liquid играет с Vici (разговор состоялся 24 февраля – Ред.), перед этим Virtus.pro с EG посмотрел.

    В общем, наблюдаю за дотой, если нечего делать и есть время. Видел все Интернешнелы, начиная с первого. Не могу сказать, что во время просмотра доты сильно переживаю или какие-то эмоции испытываю, но приятно, когда Virtus.pro побеждает. За последние полтора года парни очень сильно прибавили».

    Кто еще из футболистов играет в доту?

    «Футболисты больше по CS:GO – особенно было популярно в «Краснодаре» в последний год. Смолов, Мамаев, Синицын, Мартынович, Петров – иногда по паспорту определяли состав. Кто моложе, тот не проходит.

    Насколько мне известно, Шатов – очень сильный игрок, но я с ним не играл. Из тех, кого перечислил, Смолов самый жесткий. Он больше любит стрелять из автомата, но и со снайперки тоже неплохо раздает. Конечно, это все на нашем начинающем уровне – ни в какие онлайн-турниры мы заявляться не пробовали».

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