Сергей Силкин: "»Динамо» сильно обновилось, не все футболисты попадают в игру»

Бывший игрок и главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал итоги матча 21-го тура Премьер-Лиги для своей экс-команды против «Уфы» (1:1).

Удовольствие от таких матчей получать не удаётся, поскольку команды только-только со сборов, ещё не набрали сыгранности в официальных встречах. Было много борьбы, прямолинейная игра… Я ждал большего. Результат закономерен. У «Динамо» был один момент с пенальти, команда его использовала. «Уфа» забила после хорошей комбинации, но в концовке встречи у хозяев поля был момент, но там не оказалось пространства для того, чтобы протолкнуть мяч в ворота.

«Динамо» сильно обновилось, не все футболисты попадают в игру. После встречи Дмитрий Хохлов и отметил, что у команды нет надёжности в обороне.

У гостей не получилась командная игра. Встреча шла от штрафной до штрафной, внутри неё мало что получалось, не было красивых комбинаций. «Уфа» активнее соперника пыталась как-то креативить, но… Рауш — хороший футболист, он должен помочь «Динамо», однако его грубая ошибка привела к голу. Это издержки адаптации к новой команде.

О работе «Динамо» в зимнее трансферное окно:

Такие вопросы стоит задавать главному тренеру команды, ведь с его же согласия приобретались футболисты, уходили на тот момент действующие игроки коллектива. После одной игры весенней стадии сложно говорить, пригодятся новички или нет, ведь кто-то вписывается, кто-то нет. Однако могу сказать так: не называя позиций и фамилий, но есть в «Динамо» пару игроков… не знаю, что они делают на поле.