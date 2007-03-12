Аяз Гулиев о своём дебюте: «Недоволен, потому что проиграли»

Полузащитник ФК «Ростов» Аяз Гулиев, арендованный у московского «Спартака», остался недоволен игрой с «Краснодаром» (1:3).

Матч с «быками» стал первым для футболиста в составе жёлто-синих.

— Не хочу говорить про свой дебют. В целом недоволен, потому что проиграли. Была ли установка бить издали? Всё зависит от ситуации, конкретных указаний от Валерия Георгиевича (Карпин, главный тренер «Ростова») бить издали не было. Есть наигранные комбинации, но импровизация тоже важна. Когда возникали удобные моменты, то старались бить, — рассказал полузащитник.

Футболист также высказал мнение о назначенном пенальти в ворота жёлто-синих.

— Не видел этот момент вблизи, с моей позиции момент показался очень спорным, — сказал игрок.