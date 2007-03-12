Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Червиченко: «Локомотив» судят комфортнее всех, а вот их соперников не щадят

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Андрей Червиченко

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча красно-белых с «Локомотивом» в рамках 21-го тура РФПЛ. Напомним, встреча завершилась нулевой ничьей.

    «Пока правила определяют, что надо играть при любой погоде, надо играть. Хорошо, что никто не заплакал и не попросил отмены матча. Это же нельзя изменить. Для зрелищности такая погода – плохо, да. Но добавляется изюминка случайности, всегда всё может измениться в любую сторону. Драйва хватает, шансы уравниваются, велика доля случая.

    «Спартак» сложно оценивать по этой игре, хотел посмотреть на Максимовича сегодня. Он парень фактурный, из-за скользкого поля падал и не смог показать себя. Но чувствуется, что Джикии не хватает «Спартаку».

    У «Локомотива» уже были случаи, когда они отдавали чемпионство. Но по игре не должны отдать титул. Судят «Локомотив» тоже хорошо. Их судят комфортнее всех, а соперников точно не щадят, как вчера «Зенит». К тому же все защитники «Спартака» получили по жёлтой, а в ворота «Локомотива» не назначили два пенальти за игру рукой. Выводы делайте сами. Если Юрий Павлович выиграет титул – это будет блестяще и замечательно. Но, к сожалению, после побед будет вставать вопрос о судействе, а мне бы этого не хотелось», — сказал Червиченко.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться