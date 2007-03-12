Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Безбородов правильно засчитал гол «Арсенала»

    Теги Олег Иванов премьер-лига Россия Ахмат Арсенал Тула Владислав Безбородов

    На 90+2-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Арсенал» – «Ахмат» (1:0) арбитр Владислав Безбородов поступил верно, засчитав взятие ворот грозненцев. В том моменте рядом со штрафной площадью гостей их игрок Олег Иванов перестал играть в мяч, получив повреждение в столкновении с партнером по команде. Футболист «Арсенала» Кирилл Комбаров забрал мяч, сделал передачу в штрафную, атака продолжилась – Горан Чаушич забил победный гол. Отметим, что в такой ситуации у судьи не было необходимости приостанавливать матч.

    А вот футболисты «Ахмата» начали выражать недовольство, видимо, полагая, что их соперники должны были в знак солидарности с Ивановым прервать атаку и остановиться. В итоге началась стычка.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться