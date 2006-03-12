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    ЦСКА — «Лион». Решение об участии в матче Фекира будет принято перед игрой

    Теги ЦСКА Лион Лига Европы травмы Рафаэл да Силва Набиль Фекир

    Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против московского ЦСКА.

    Хавбек получил ушиб правого колена во встрече лиги 1 с «Сент-Этьеном» (1:1) и также пропустит игру с «Монпелье». Решение об участии француза в матче ЦСКА будет принято перед игрой.

    Встречу с ЦСКА точно пропустит правый защитник Рафаэл да Силва, у которого травма задней поверхности бедра.

    Напомним, что матч ЦСКА — «Лион» состоится в четверг, 8 марта. Начало — в 21.00 по московскому времени.

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