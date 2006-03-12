Мостовой: «Не очень нравится, что из-за возвращения Карпина столько шума. К нам что, Фергюсон пришел или Романцев?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Ростов», завершившемся победой краснодарской команды со счетом 3:1. Тренерами команд являются бывшие партнеры Мостового: «Краснодар» тренирует Игорь Шалимов, «Ростов» — Валерий Карпин.

«Предполагал перед этим матчем, что «Краснодар» выиграет, но с трудом. Так оно и вышло. «Быки» все-таки обладают составом, который сильнее состава «Ростова». Мы в этом и убедились. Играли команды двух моих товарищей, поэтому никому предпочтения не отдавал. Мы не так много общаемся, потому что люди становятся занятыми, когда начинают тренировать.

На «Ростов» было интересно посмотреть, так как многое изменилось. Уже не в первый раз из ростовского клуба уходят под 10 человек и приходят столько же. Но, уверен, «Ростов» свои очки еще возьмет. Что касается перспектив «Краснодара», теперь интрига обостряется. Завтра и «Зенит», и «Краснодар», и ЦСКА будут болеть за «Спартак». Интрига может закрутиться очень сильно. Круг претендентов очерчен.

Верят ли ростовские болельщики в Карпина? Мне не очень нравится, что из-за его возвращения поднимается столько шума. К нам что, Фергюсон пришел или Романцев? Это абсолютно нормально. Один ушел, второй пришел. Это же абсолютно нормально», — сказал Мостовой.