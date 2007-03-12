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    Фанаты «Труа» на игре с «ПСЖ» скандировали кричалки «Реала»

    Теги ПСЖ Труа Реал Мадрид

    Болельщики «Труа» провоцировали «ПСЖ» перед матчем 28-го тура чемпионата Франции. Фанаты выкрикивали фамилии игроков «Реала», а также традиционную кричалку мадридцев: «Hala Madrid!» Тем не менее, это не помогло и парижане одержали победу со счетом 2:0. В составе гостей отличились аргентинский хавбек Анхель Ди Мария и молодой французский нападающий Кристофер Нкунку.

    Напомним, 6 марта «ПСЖ» дома проведёт с «Реалом» ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече выиграли испанцы со счетом 3:1.

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