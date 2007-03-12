Лео Жаба: «В Чечне Кадырова считают богом, потому что он никого не оставляет в беде»

Бразильский нападающий «Ахмата» Лео Родригес Лима рассказал о жизни в Чеченской республике. Слова игрока приводит Yahoo Esportes Brasil.

«История борьбы за независимость еще жива в Чечне. Десять лет назад здесь еще была война. Чечня — мусульманская страна, со всеми обычаями.

Например, тренажерный зал, который мы используем, предназначен только для мужчин.

В Чечне очень безопасно. С тех пор как я приехал, ни разу не встретил нищего на улице. Говорят, у президента Кадырова много денег и он помогает людям.

Здесь его считают богом, потому что он никого не оставляет в беде. Уровень безопасности в Чечне настолько высок, что сборная Египта будет готовиться здесь к чемпионату мира», — рассказал Лео.

Ранее Кадыров дал обещание обеспечить сборной Египта прием на самом высоком уровне во время чемпионата мира 2018 года.