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    Лео Жаба: «В Чечне Кадырова считают богом, потому что он никого не оставляет в беде»

    Теги РФПЛ Ахмат Лео Жаба

    Бразильский нападающий «Ахмата» Лео Родригес Лима рассказал о жизни в Чеченской республике. Слова игрока приводит Yahoo Esportes Brasil.

    «История борьбы за независимость еще жива в Чечне. Десять лет назад здесь еще была война. Чечня — мусульманская страна, со всеми обычаями.

    Например, тренажерный зал, который мы используем, предназначен только для мужчин.

    В Чечне очень безопасно. С тех пор как я приехал, ни разу не встретил нищего на улице. Говорят, у президента Кадырова много денег и он помогает людям.

    Здесь его считают богом, потому что он никого не оставляет в беде. Уровень безопасности в Чечне настолько высок, что сборная Египта будет готовиться здесь к чемпионату мира», — рассказал Лео.

    Ранее Кадыров дал обещание обеспечить сборной Египта прием на самом высоком уровне во время чемпионата мира 2018 года.

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