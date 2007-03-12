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    Сверрир Ингасон: пенальти в наши ворота не было, решения судьи повлияли на исход игры

    Теги Ростов Федор Смолов Сергей Карасев Краснодар Сверрир Ингасон

    Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон остался недоволен судейством Сергея Карасёва в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром» (1:3).

    По словам исландского футболиста, арбитр несправедливо назначил пенальти в ворота жёлто-синих на 59-й минуте игры.

    — «Краснодар» контролировал игру до первого гола, а потом мы сравняли счёт и выглядели лучше соперника в начале второй половины. Но судья принял спорное решение, назначив в наши ворота пенальти, которого не было. Я не фолил против соперника и это решение отрицательно повлияло на исход матча. Мы бросили большие силы вперёд и в итоге пропустили третий мяч, — сказал Ингасон после матча.

    По его словам, в моменте, который предшествовал первому голу хозяев, судья также допустил ошибку.

    — В этом эпизоде Фёдор Смолов нарушал правила, он толкал меня в штрафной площади. Судья должен был назначить штрафной в нашу пользу. В итоге эти два решения оказали решающее влияние на исход игры. Теперь нам нужно готовиться к игре с «Зенитом» и попробовать добиться положительного результата, — добавил футболист.

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