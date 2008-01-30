Больше половины пользователей Sports.ru верят в победу «МЮ» над «Тоттенхэмом». Какую ставку сделаете вы?

После баталий за Кубок Англии, прошедших в минувший уик-энд, возобновляется марафон английской Премьер-Лиги. В центре внимания на сей раз окажется поединок «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед», который состоится в среду, 31 января. Команда Жозе Моуринью занимает второе место в таблице и опережает оппонента на восемь очков.

В прошлую субботу «Тоттенхэм» с трудом ушел от поражения в Кубке в дуэли с представителем четвертого по силе дивизиона – «Ньюпортом». Уступая 0:1, «шпоры» сравняли счёт лишь на 82-й минуте и теперь, согласно регламенту, проведут переигровку на своём поле.

«Манчестер Юнайтед», в отличие от «шпор», свой кубковый матч с малоизвестным представителем низшего дивизиона, «Йовилом», выиграл без проблем – 4:0. Эта победа стала для «манкунианцев» пятой кряду в официальных поединках. Причем во всех этих пяти матчах они мячей не пропускали. Всего же у подопечных Моуринью восемь подряд беспроигрышных матчей.

Впрочем, столько же их и у «Тоттенхэма», который за последние два месяца проиграл только один раз – землякам «МЮ» из «Манчестер Сити». А на своём поле из 18-ти официальных матчей нынешнего сезона «шпоры» проиграли лишь два, одержав 12 побед.

Стартовые линии ведущих букмекерских контор отдают небольшое преимущество «Тоттенхэму». На стороне «шпор» и статистика личных встреч соперников. Шесть последних матчей в данной паре неизменно выигрывал тот, кто являлся хозяином поля.

В домашних поединках с «МЮ» у «Тоттенхэма» серия из пяти беспроигрышных матчей – три ничьи и две победы. Шесть последних матчей в этой паре выиграли хозяева поля, и в семи последних матчах тот, кто был гостем, забил всего-навсего один мяч.



